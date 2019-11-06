«Футбол стал большой политикой». Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял решение завершить карьеру в национальной сборной Украины.

«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная!

10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой.

Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал», - написал Ракицкий в своем Instagram.

Напомним, что Ракицкий выступал за национальную команду с 2009 года. За это время защитник провел 54 матча за национальную команду, записав на свой счет пять забитых мячей.