Йосуа Киммих: Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 ноября 2019 17:34Футбол

Йосуа Киммих: Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты

Защитник «Баварии» Йосуа Киммих прокомментировал отставку главного тренера мюнхенской команды Нико Ковача.

- Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты. Мы должны задать себе вопросы и улучшить свою игру. Игроки несут основную ответственность. Больше оправданий быть не может, - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Добавим, что сегодня «Бавария» под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Ханса-Дитера Флика проведет на своем поле матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «Олимпиакос». Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече команд, которая состоялась 22 октября в Греции, победу одержали футболисты мюнхенского клуба со счетом 3:2.

Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA
Евгений Ловчев: Помощь «Зениту» есть – она в головах арбитров Обозреватель «Советского спорта» – о работе российских судей, наказании Карпина, обороне «Спартака» и нервозности «Локомотива». 05.11.2019 18:30 Футбол
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Немецкие «быки» – красно-белая тряпка для «Зенита». Чемпион России снова проиграл «Лейпцигу» Команда Сергея Семака второй раз за две недели уступила «РБ Лейпцигу» и серьезно осложнила себе борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. 05.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Новости
18:10 Футбол Хонда воссоединился со Слуцким, став игроком «Витесса» (фото)
17:57 Футбол Гарри Кейн: Необходимо сделать все, чтобы набрать три очка в матче с «Црвеной Звездой»
17:34 Футбол Йосуа Киммих: Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты
17:16 ММА Абдулманап Нурмагомедов: Флойд, уважаю желание провести бой с Хабибом. Почему бы нет
17:04 Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА
16:48 Футбол Бенедикт Хеведес: Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас
16:25 Футбол Джан-Пьеро Гасперини: Пока жалеем только о поражении от «Шахтера» в Милане
15:46 Фигурное катание Александр Жулин: Заявленный прыжковый контент у Загитовой послабее, чем у Трусовой и Косторной
15:21 Футбол Борис Игнатьев: Важно, чтобы у «Локомотива» хватило кондиций
15:00 Футбол Микаэль Брага: «Зенит» дома должен гнуть свою линию, а не бояться гостей
14:47 Фигурное катание Александр Жулин: Косторная для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании
14:31 Футбол Кристоффер Олссон: Нам было неприятно и стыдно за некоторые игры «Краснодара» в этом сезоне
14:16 Футбол «Спартак» поздравил Шюррле с днем рождения
13:45 ММА Валерий Мясников: Настраиваю себя на то, что я побеждаю и надеваю на себя чемпионский пояс ACA
13:34 Футбол Руди Гарсия: Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там
13:00 Футбол Неймар вернулся к тренировкам после травмы (видео)
12:42 Футбол Зинедин Зидан: Если бы не был уверен, что «Реал» способен провести достойный матч, ушел бы
12:31 Футбол Петер Бос: Цель «Байера» - еврокубки после зимней паузы
12:14 Футбол Диего Симеоне: Согласно статистике, «Байер» владеет мячом чаще всех в бундеслиге
11:49 Футбол Хосеп Гвардиола: Если выиграем у «Аталанты» и решим задачу выхода в плей-офф, это будет прекрасно
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array