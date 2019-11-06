Йосуа Киммих: Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты Защитник «Баварии» Йосуа Киммих прокомментировал отставку главного тренера мюнхенской команды Нико Ковача.

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- Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты. Мы должны задать себе вопросы и улучшить свою игру. Игроки несут основную ответственность. Больше оправданий быть не может, - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Добавим, что сегодня «Бавария» под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Ханса-Дитера Флика проведет на своем поле матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником немецкой команды станет «Олимпиакос». Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече команд, которая состоялась 22 октября в Греции, победу одержали футболисты мюнхенского клуба со счетом 3:2.