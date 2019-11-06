Микаэль Брага: «Зенит» дома должен гнуть свою линию, а не бояться гостей Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал поражение «Зенита» от «РБ Лейпцига» (0:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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- «Зенит» боялся соперника. До незасчитанного из-за руки гола на 13-й минуте на поле был только «РБ Лейпциг». Можно проиграть, если противник сильнее, но «Зенит» дома должен играть в своем стиле и гнуть свою линию, а не бояться гостей, - приводит слова Браги «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в первом матче команд, который состоялся 23 октября в Германии, победу также одержала немецкая команда, переиграв клуб из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

После этой игры «Зенит», имея в активе четыре очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» набрал семь очков и поднялся на второе место.

В заключительных матчах группового этапа клуб из Санкт-Петербурга 27 ноября сыграет на своем поле против «Лиона», а 10 декабря на выезде встретится с «Бенфикой».