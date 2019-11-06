Хонда воссоединился со Слуцким, став игроком «Витесса» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Сегодня, 6 ноября японский футболист подписал контракт с «Витессом», рассчитанный до конца сезона.

Таким образом, 33-летний игрок воссоединился с российским специалистом Леонидом Слуцким, который тренировал его в стане армейцев.

«Я уже играл в Нидерландах. Надеюсь, болельщики помнят меня. Сделаю все, чтобы произвести на них впечатление. Хочу стать важной частью «Витесса», – сказал Хонда.

Напомним, последним клубом хавбека был австралийский «Мельбурн». Также он выступал за «Милан», а в Нидерландах футболист играл в составе «ВВВ-Венло».