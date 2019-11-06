Кутепов выбыл на месяц Об этом сообщает Sport24.ru.

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов не поможет красно-белым в ближайших матчах.

Согласно источнику, российский футболист, получивший травму в поединке с «Арсеналом» в 15-м туре РПЛ (0:1), будет лечиться от повреждения задней поверхности бедра. Срок его восстановления составит 3-4 недели.

В текущем сезоне РПЛ защитник провел в составе «Спартака» 8 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.