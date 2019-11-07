Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 11:19ФутболЛипкин Антон

Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой

«Краснодар» хочет найти новые клубы для четырех легионеров.

«Краснодар» принял решение расстаться с четырьмя игроками, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, «быки» планируют найти новые клубы для защитников Йона Фьолусона и Кристиана Рамиреса, а также полузащитников Юнеса Намли и Кайо Панталеао.

Напомним, Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, Фьолусон – с 2018-го, а Намли и Кайо Панталеао перешли в команду в минувшее летнее трансферное окно.

Добавим, что со следующего сезона в премьер-лиге будет действовать новый формат лимита на легионеров, при котором в заявку на сезон можно будет включать не больше восьми иностранцев.

Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Хайо Зеппельт: Россия только ответила на 23 вопроса из 31 Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Жаль, что Подколзин не оторвал Лавуа голову. Канадцы взяли реванш в овертайме Наши достойно провели и повторный матч против сборной лиги Квебека, забрасывая красивые шайбы. На этот раз усилий «легионеров» Дмитрия Завгороднего, Александра Хованова и Егора Соколова не хватило для победы. Как и накануне, подопечные Валерия Брагина пропустили легкие голы и уступили 3:4 ОТ. 06.11.2019 08:06 Хоккей Домрачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Немецкие «быки» – красно-белая тряпка для «Зенита». Чемпион России снова проиграл «Лейпцигу» Команда Сергея Семака второй раз за две недели уступила «РБ Лейпцигу» и серьезно осложнила себе борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. 05.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
11:19 Футбол Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой
10:35 Футбол Черышев не сыграет за сборную России из-за травмы
09:59 Хоккей Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
09:39 Футбол Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов
09:27 Футбол Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:00 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Видео голов матча
01:38 Футбол «Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря
01:28 Футбол «Тоттенхэм» забил четыре мяча «Црвене Звезде», Сон оформил дубль
01:17 Футбол «Реал» разгромил «Галатасарай», «ПСЖ» победил «Брюгге»
01:02 Футбол «Атлетико» в гостях проиграл «Байеру»
00:33 Футбол Маурицио Сарри: «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки
00:08 Футбол Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов
23:54 Футбол Маурицио Сарри: Заменил Роналду из-за опасений за физическое состояние
23:38 Футбол Юрий Семин: Мы разочарованы. Могли победить «Ювентус»
23:29 Футбол Представлен официальный мяч Евро-2020 (фото)
23:06 Футбол «Бавария» оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Олимпиакос»
22:52 Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
22:50 Футбол Пропустили на последней минуте. «Локомотив» вновь проиграл «Ювентусу». Как это было
22:34 Бокс Хантер: Бой с Поветкиным – возможность доказать, что я один из лучших боксеров мира
22:17 Футбол Черчесов опроверг слухи о контактах с «Баварией»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array