Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой

«Краснодар» принял решение расстаться с четырьмя игроками, сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, «быки» планируют найти новые клубы для защитников Йона Фьолусона и Кристиана Рамиреса, а также полузащитников Юнеса Намли и Кайо Панталеао.
Напомним, Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, Фьолусон – с 2018-го, а Намли и Кайо Панталеао перешли в команду в минувшее летнее трансферное окно.
Добавим, что со следующего сезона в премьер-лиге будет действовать новый формат лимита на легионеров, при котором в заявку на сезон можно будет включать не больше восьми иностранцев.
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