Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой «Краснодар» хочет найти новые клубы для четырех легионеров.

«Краснодар» принял решение расстаться с четырьмя игроками, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, «быки» планируют найти новые клубы для защитников Йона Фьолусона и Кристиана Рамиреса, а также полузащитников Юнеса Намли и Кайо Панталеао.

Напомним, Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года, Фьолусон – с 2018-го, а Намли и Кайо Панталеао перешли в команду в минувшее летнее трансферное окно.

Добавим, что со следующего сезона в премьер-лиге будет действовать новый формат лимита на легионеров, при котором в заявку на сезон можно будет включать не больше восьми иностранцев.