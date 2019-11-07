Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры Девушки украли в Подольске фигуру Дзюбы.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба не собирается заступаться за девушек, на которых завели уголовное дело в связи с кражей алюминиевой фигуры футболиста в Подольске.

Девушки записали видео, в котором попросили 31-летнего игрока помочь им. Отметим, что металлическую конструкцию с портретом Дзюбы стоимостью 27 тысяч рублей установили силами местных жителей.

«Мне присылали видеообращение девочек, – приводит слова Дзюбы телеграм-канал Mash. – Но мы сыграли с «РБ Лейпциг» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это».

Напомним, во вторник «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» (0:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов и опустился на третье место в группе G.