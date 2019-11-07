Жоау Мариу – о матче с «Ювентусом»: Не тот результат, который мы хотели, но мы идем дальше «Локомотив» упустил ничью в матче с «Ювентусом».

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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив».

«Это не тот результат, который мы хотели, но мы идем дальше. Спасибо за удивительную поддержку», – написал 26-летний португалец в инстаграме.

Напомним, «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу бразильца Дугласа Косты.

Вице-чемпионы России остаются на третьем месте в группе D и в пятом туре 26 ноября сыграют дома с «Байером», который также в среду нанес поражение «Атлетико» (2:1) в Леверкузене.