Джорджевич перенес операцию на колене Черногорец получил травму в матче с «Ахматом».

Загрузка...

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму колена в матче с «Ахматом», перенес успешную операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, 18 октября в Грозном 25-летний черногорец получил повреждение связок колена. В ближайшее время Джорджевич приступит к реабилитации.

Джорджевич перешел в «Локомотив» в августе и в пяти матчах за команду отметился результативной передачей.

Кроме того, «Локомотив» сообщил о том, что полузащитник Джефферсон Фарфан, получивший разрыв связок колена в июне в матче за сборную Перу на Кубке Америке, прилетел в Россию и продолжит реабилитацию в расположении клуба.