«Краснодар» – «Трабзонспор». Стартовые составы

«Краснодар» и «Трабзонспор» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Фернандеш, Вильена, Олссон, Стоцкий, Сулейманов, Ари.
Запасные: Сафонов, Фьолусон, Игнатьев, Намли, Берг, Уткин, Камболов.
«Трабзонспор»: Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Фернандеш, Асан, Дурсун, Черекчи, Эрдоган, Авдияй, Джанбаз, Акпынар.
Запасные: Чакыр, Тюркмен, Нвакаеме, Серлот, Сары, Юзюм, Новак.
Добавим, что в прошлом туре «быки» нанесли поражение турецкому клубу со счетом 2:0.