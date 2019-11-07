«Краснодар» – «Трабзонспор». Стартовые составы Встреча пройдет на домашней арене российского клуба и стартует в 20.55 мск.

Новости СМИ2 «Краснодар» и «Трабзонспор» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Фернандеш, Вильена, Олссон, Стоцкий, Сулейманов, Ари. Запасные: Сафонов, Фьолусон, Игнатьев, Намли, Берг, Уткин, Камболов. «Трабзонспор»: Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Фернандеш, Асан, Дурсун, Черекчи, Эрдоган, Авдияй, Джанбаз, Акпынар. Запасные: Чакыр, Тюркмен, Нвакаеме, Серлот, Сары, Юзюм, Новак. Добавим, что в прошлом туре «быки» нанесли поражение турецкому клубу со счетом 2:0.