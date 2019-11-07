«Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе Об этом сообщает El Desmarque.

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«Ливерпуль» готов выполнить финансовые требования «ПСЖ» по вопросу трансфера нападающего Килиана Мбаппе.

Таким образом, мерсисайдский клуб хочет опередить мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», которые также проявляют интерес к игроку.

Отмечается, что чемпион Франции не рассматривает вариант с продажей футболиста. Но если тот откажется продлевать контракт, клуб начнет работу по его продаже за большие деньги.

20-летний Мбаппе выступает в составе парижан с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.