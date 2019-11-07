Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 21:44ФутболГичунцев Артур

Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео)

Об этом сообщает Sport24.ru.

Сегодня, 7 ноября «Ференцварош» примет в родных стенах московский ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Будапеште и стартует в 23.00 мск.

До начала поединка фанаты российского клуба устроили беспорядки, в результате чего, единственная ветка метро, ведущая к стадиону, была перекрыта.

Добавим, что туром ранее ЦСКА проиграл «Ференцварошу» на домашней арене со счетом 0:1.

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Капризов ждет «Спартак»? ЦСКА ушел на перерыв, проиграв в Нижнекамске В понедельник сыграны последние перед ноябрьской паузой матчи регулярного чемпионата. Перерыв на турниры сборных продлится до 12 ноября. В этот день болельщиков ждет культовое московское дерби ЦСКА – «Спартак». 04.11.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Алексей Миранчук: Мы не дотерпели буквально минуту, это самое неприятное, что может быть в футболе Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». 07.11.2019 00:30 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет Алексей Миранчук: Столько людей вчера пришло, не хотелось их подвести
Анатолий Мещеряков: Роналду? У нас игроки лучше После поражения «Локомотива» от «Ювентуса» председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков поделился своими впечатлениями. 06.11.2019 23:30 Футбол Григорьевская Юлия
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Алексей Кудашов: В сборной России нет случайных людей Первый этап Еврохоккейтура – Кубок Карьяла – пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября. 05.11.2019 18:45 Хоккей Кузютина Елена
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Новости
22:03 Футбол «Ференцварош» – ЦСКА. Стартовые составы
21:59 Хоккей Сборная России стартовала на Кубке Карьяла с поражения хозяевам
21:45 Баскетбол «Химки» в гостях обыграли «Зенит» в Евролиге
21:44 Футбол Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео)
21:26 Футбол Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
21:09 Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе
21:00 Футбол «АЗ Алкмар» на выезде разгромил «Астану»
20:42 Футбол Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет
20:39 Футбол Алексей Миранчук: Столько людей вчера пришло, не хотелось их подвести
20:32 Футбол Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз
20:23 ММА Джон Джонс: Следующий бой я проведу против Рейеса
20:03 Футбол «Краснодар» – «Трабзонспор». Стартовые составы
19:41 Футбол Сборная России представила форму на Евро-2020 (видео)
19:24 Футбол Сергей Ребров: «Ференцварош» хочет выйти из группы, но это непросто
19:09 Олимпиада Россия может пропустить Олимпиаду в Токио
18:42 Олимпиада Министр спорта Польши Банька стал новым президентом WADA
18:24 Футзал Стали известны соперники сборной России по отбору на ЧМ по мини-футболу
18:10 Легкая атлетика Россиянин Петров получил дисквалификацию за применение допинга
17:49 Баскетбол Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа
17:44 Баскетбол Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array