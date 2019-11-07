Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео) Об этом сообщает Sport24.ru.

Сегодня, 7 ноября «Ференцварош» примет в родных стенах московский ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Будапеште и стартует в 23.00 мск.

До начала поединка фанаты российского клуба устроили беспорядки, в результате чего, единственная ветка метро, ведущая к стадиону, была перекрыта.

Добавим, что туром ранее ЦСКА проиграл «Ференцварошу» на домашней арене со счетом 0:1.

Стачки фанатов начались в метро. Наших очень много и все очень агрессивно настроены. Оккупировали поезд, привлекли внимание полиции. Обливали из бутылок, рвались в драку. Стрем pic.twitter.com/yrGGE6Qv9c — Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019