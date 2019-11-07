Дубль Фернандеша помог «Краснодару» обыграть «Трабзонспор» - Советский спорт
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07 ноября 2019 22:52ФутболГичунцев Артур

Дубль Фернандеша помог «Краснодару» обыграть «Трабзонспор»

Ранее португалец выступал за московский «Локомотив».

Футболисты «Краснодара» со счетом 3:1 обыграли турецкий «Трабзонспор» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Главным героем поединка стал полузащитник «быков» Мануэл Фернандеш. Он оформил дубль. Еще один гол забил российский форвард Иван Игнатьев. У гостей единственный мяч в активе нигерийского нападающего Тони.

Несмотря на эту победу, «Краснодар» остался на 3-м месте в группе С, набрав шесть очков. Клуб РПЛ уступает «Хетафе» по дополнительным показателям (2-я позиция), а «Трабзонспор» с одним очком расположился на последней, 4-й строчке.

28 ноября российский клуб примет «Базель», а «Трабзонспор» в тот же день встретится в Турции с «Хетафе».

Лига Европы. Группа С. 4-й тур

«Краснодар» – «Трабзонспор» – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 27 Фернандеш, 2:0 – 35 Фернандеш, 3:0 – 90+3 Игнатьев, 3:1 – 90+4 Нвакаэме

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Петров, Спайич, Стоцкий, Ольссон (Камболов, 77), Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Вильена, Мартынович, Ари (Игнатьев, 66)

«Трабзонспор»: Кардешлер, Асан, Дурсун, Кампи, Черекчи (Сари, 87), Джанбаз, Эрдоган, Хоссейни, Фернандеш, Акпынар (Серлот, 72), Авдияй (Нвакаэме, 65)

Предупреждения: Спайич (19), Кампи (64)

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