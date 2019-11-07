«Лацио» на последних минутах проиграл «Селтику», шотландцы вышли в плей-офф ЛЕ Встреча прошла в Риме.

Футболисты шотландского «Селтика» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы, победив в гостях «Лацио». Матч 4-го тура группового этапа завершился со счетом 2:1.

В составе «Селтика» забили Джеймс Форрест и Жюль Нтшан. У римлян это сделал Чиро Иммобиле.

После этой игры в активе шотландцев 1-е место и 10 очков. У «Лацио» – 3 балла и 3-я позиция.

Лига Европы. Группа Е. 4-й тур

«Лацио» – «Селтик» – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 7 Иммобиле, 1:1 – 38 Форрест, 1:2 – 90 Нтшан.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Вавро (Бериша, 82), Луис Фелипе, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Луис Альберто, 58), Пароло, Хони Родригес (Лулич, 58), Иммобиле, Кайседо.

«Селтик»: Форстер, Эльхамед (Битон, 83), Жюльен, Айер, Хэйс, Кристи (Нтчам, 77), Форрест (Бауэр, 89), Браун, Эльюнусси, Макгрегор, Эдуар.

Предупреждения: Кайседо (42), Браун (51).