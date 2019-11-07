«Динамо» Киев и «Копенгаген» сыграли вничью, «Мальме» и «Лугано» разошлись миром - Советский спорт
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07 ноября 2019 23:21ФутболГичунцев Артур

«Динамо» Киев и «Копенгаген» сыграли вничью, «Мальме» и «Лугано» разошлись миром

Клуб из Украины ушел от поражения в концовке поединка.

Футболисты киевского «Динамо» поделили очки с игроками «Копенгагена» в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Также в этой группе был сыгран поединок «Мальме» – «Лугано», завершившийся вничью.

Таким образом, лидером квартета стал «Копенгаген» (6 очков). На второй позиции «Динамо» (6). Третье место занимает «Мальме» (5), а замыкает список клуб из Швейцарии (2).

Лига Европы. Группа В. 4-й тур

«Копенгаген» – «Динамо» Киев – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.

«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

«Динамо» Киев: Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).

«Лугано» – «Мальме» – 0:0

«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Яо, Марич, Кустодио, Араторе, Боттани (Герндт, 57), Вечеи, Холендер (Ловрич, 81), Карлиньос.

«Мальме»: Далин, Беймо (Молинс, 64), Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 69), Нильсен, Траустасон, Рикс, Левицки (Инносент, 30), Баширу, Бергет, Розенберг.

Предупреждения: Нильсен (43), Баширу (60), Инносент (71), Траустасон (87), Ловрич (90), Молинс (90).

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