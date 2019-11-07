Айртон: «Спартак» должен быть в пятерке лучших На данный момент его команда занимает 9-е место, набрав за 15 матчей 18 очков.

Загрузка... Защитник московского «Спартака» Айртон дал комментарий перед домашним матчем с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ. «В предстоящем матче хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших!» – сказал бразилец клубной пресс-службе. Встречу с самарским клубом «Спартак» проведет 9 ноября. Начало поединка – 19.00.