Айртон: «Спартак» должен быть в пятерке лучших - Советский спорт
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07 ноября 2019 23:46ФутболГичунцев Артур

Айртон: «Спартак» должен быть в пятерке лучших

На данный момент его команда занимает 9-е место, набрав за 15 матчей 18 очков.

Защитник московского «Спартака» Айртон дал комментарий перед домашним матчем с «Крыльями Советов» в 16-м туре РПЛ.

«В предстоящем матче хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятерке лучших!» – сказал бразилец клубной пресс-службе.

Встречу с самарским клубом «Спартак» проведет 9 ноября. Начало поединка – 19.00.

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