Сергей Матвеев: У «Краснодара» есть шанс выйти в плей-офф На данный момент «быки» занимают 3-е место в таблице группы С.

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий после домашней победы над турецким «Трабзонспором» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (3:1).

«Начало было не совсем хорошим, вторую половину тайма сыграли здорово – играли по счету, где-то не хватило свежести. Несмотря на счет, матч тяжелый.

Мы рады победе. В двух матчах есть шанс пройти дальше. «Трабзонспор» идет вверху в Турции, мы знаем. Мы готовились. Из-за травм сложно говорить о плюсах и минусах этой команды», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Несмотря на эту победу, «Краснодар» остался на 3-м месте в группе С, набрав шесть очков. Клуб РПЛ уступает «Хетафе» по дополнительным показателям (2-я позиция), а «Трабзонспор» с одним очком расположился на последней, 4-й строчке.

28 ноября российский клуб примет «Базель», а «Трабзонспор» в тот же день встретится дома с «Хетафе».