ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем», Набабкин был удален с поля Встреча прошла в Будапеште.

Футболисты московского ЦСКА добыли первое очко на групповом этапе Лиги Европы. Сегодня, 8 ноября армейцы разошлись миром в матче 4-го тура с венгерским «Ференцварошем» (0:0).

Отметим, что в самой концовке игры арбитр показал красную карточку защитнику красно-синих Кириллу Набабкину.

После этой встречи ЦСКА занимает последнее, 4-е место в группе Н, а команда из Венгрии расположилась строчкой выше. В ее активе 4 балла.

В следующем туре армейцы примут «Лудогорец», а «Ференцварош» встретится на домашней арене с «Эспаньолом».

Лига Европы. Группа Н. 4-й тур

«Ференцварош» – ЦСКА – 0:0

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Ботка, Чивич, Ловренчич, Шкварка (Варга, 84), Зубков, Харатин, Игнатенко, Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Исаэл, 82)

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Дивеев, Карпов, Фернандес, Бийол (Кучаев, 63), Ахметов (Бистрович, 58), Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Предупреждения: Игнатенко, 18. Бийол, 18. Шкварка, 20. Харатин, 25. Влашич, 27. Ботка, 74. Набабкин, 85. Фримпонг, 90+2

Удаление: Набабкин, 90+2

Судья: Ставрев (Македония)