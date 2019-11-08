«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» и вышел в плей-офф Лиги Европы Встреча прошла на «Олд Траффорд».

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Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «МЮ» – «Партизан» завершился победой «красных дьяволов» – 3:0.

В составе англичан отличились Мейсон Гринвуд, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.

Таким образом, клуб из АПЛ досрочно вышел в плей-офф, набрав 10 очков. Что касается «Партизана», то команда из Сербии, у которой 4 очка, расположилась на 3-й строчке.

Лига Европы. Группа L. 4-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Партизан» – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 21 Гринвуд, 2:0 – 33 Марсьяль, 3:0 – 49 Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Уан-Биссака, Янг, Рохо, Магуайр, Фред (Гарнер, 63), Мактомини (Лингард, 75), Мата, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Перейра, 67).

«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остоич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Шчекич, Здьелар, Асано (Стеванович, 70), Сума, Умар (Иванович, 86).

Предупреждения: Натхо (32), Павлович (58), Янг (71).