Маринато Гилерме: Атака сборной Бельгии? Уже привыкли играть с командами такого уровня Россия сыграет с Бельгией в отборе Евро-2020.

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме заявил, что не испытывает страха перед атакующей линией сборной Бельгии, с которой Россия сыграет в квалификации Евро-2020.

«Почему должно быть страшно от вида их атакующей линии? – приводит RT слова 33-летнего вратаря. – Мы сейчас играем против Криштиану Роналду и «Ювентуса», «Атлетико». Уже привыкли играть с командами такого уровня».

Напомним, «Локомотив» играет в Лиге чемпионов в одной группе с «Ювентусом» и «Атлетиком». В среду вице-чемпионы России упустили ничью в матче с чемпионом Италии (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Матч Россия – Бельгия пройдет 16 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Отметим, что обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020, которая пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.