Умер Анатолий Крутиков Крутиков выступал за «Спартак» с 1959 по 1968 год.

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На 87-м году жизни скончался защитник «Спартака» и сборной СССР 60-х годов Анатолий Крутиков, сообщает официальный сайт красно-белых.

Крутиков выступал за «Спартак» с 1959 по 1968 год и провел за команду 295 матчей, в которых забил 11 голов. Вместе с командой он стал чемпионом СССР 1962 года, а также обладателем Кубка страны 1963 и 1965 годов.

Крутиков – один из трех игроков «Спартака», наряду с Игорем Нетто и Анатолием Масленкиным, кто в составе сборной СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы, проходивший во Франции в 1960 году. В том числе Крутиков провел весь финальный матч с Югославией в Париже.