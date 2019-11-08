Тонни Вильена – о матче с «Трабзонспором»: У нас было много брака, но это важная победа «Краснодар» одержал вторую победу в Лиге Европы.

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена прокомментировал победа над «Трабзонспором» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы забили три мяча. Это отличный результат, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего голландца. – Да, мы играли не очень хорошо. У нас было много брака, ошибок. Их непозволительно допускать, когда ты играешь на таком уровне. Тем не менее это важная победа для нас».

Напомним, первый гол «Трабзонспор» забил в свои ворота, после чего у «Краснодара» отличились португалец Мануэл Фернандеш и форвард Иван Игнатьев.

«Краснодар» набрал шесть очков и остается на третьем месте в группе С, в которой лидирует «Базель» с десятью очками. У идущего вторым «Хетафе» также шесть очков.

В пятом туре 28 ноября «Краснодар» примет «Базель», а «Трабзонспор» сыграет дома с «Хетафе».