Платини хочет через суд получить от УЕФА 7,2 миллиона евро Француз требует задолженность по зарплате.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини намерен через суд добиться от организации денежной компенсации в размере 7,2 миллионов евро, сообщает AFP.

По информации источника, 64-летний француз рассчитывает получить задолженность по зарплате, которую он оценил в 5,5 миллиона евро, а также премиальные и возмещение затрат на юриста.

Напомним, в декабре 2015 года арбитражная палата ФИФА отстранила Платини от любой футбольной деятельности на восемь лет. Такое наказание француз понес по делу о незаконном переводе в 2011 году двух миллионов франков занимавшему в то время пост президента ФИФА Зеппу Блаттеру.

В 2016 году срок отстранения Платини был сокращен до шести лет, а позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил дисквалификацию до четыре года. В октябре ее срок подошел к концу.