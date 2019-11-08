Спортивный директор «ПСЖ»: Нас раздражают разговоры Зидана о Мбаппе

«Это немного раздражает нас. Сейчас не время постоянно обсуждать игрока нашей команды, это уже не впервые. Думаю, что это должно прекратиться.
Очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира. Мы очень рады, что он играет за нашу команду, у него еще 2,5 года контракта», - приводит слова Леонардо «L'Equipe».
Напомним, что ранее появлялась информация, что Килиан Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал» следующим летом.
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