Доменико Тедеско: Все игроки, кроме Кутепова, готовы сыграть с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 16-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» рассказал о травме защитника Ильи Кутепова.
«Все готовы сыграть, кроме Кутепова, – сказал немец на предматчевой пресс-конференции. – У него небольшая мышечная травма. Мединский штаб работает с ним. Все остальные смогут сыграть».
Напомним, 26-летний Кутепов получил повреждение в матче предыдущего тура с «Арсеналом» (0:1). В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей за красно-белых.
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).
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