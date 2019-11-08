Доменико Тедеско: Все игроки, кроме Кутепова, готовы сыграть с «Крыльями Советов» - Советский спорт
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08 ноября 2019 14:25ФутболЛипкин Антон

Доменико Тедеско: Все игроки, кроме Кутепова, готовы сыграть с «Крыльями Советов»

«Спартак» примет «Крылья Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 16-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» рассказал о травме защитника Ильи Кутепова.

«Все готовы сыграть, кроме Кутепова, – сказал немец на предматчевой пресс-конференции. – У него небольшая мышечная травма. Мединский штаб работает с ним. Все остальные смогут сыграть».

Напомним, 26-летний Кутепов получил повреждение в матче предыдущего тура с «Арсеналом» (0:1). В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей за красно-белых.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).

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