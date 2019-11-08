Дубль Репяха принес «Спартаку» победу над «Крыльями» в молодежном первенстве Красно-белые одержали седьмую победу в восьми матчах.

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«Спартак» победил «Крылья Советов» (4:2) в матче 16-го тура молодежного первенства.

Дубль у красно-белых сделал полузащитник Иван Репях, по мячу забили форвард Николоз Кутателадзе и полузащитник Константин Шильцов.

У «Крыльев Советов» голы на счету Егора Голенкова и Артема Сапова. При этом Голенков также не реализовал пенальти.

«Спартак» одержал седьмую победу в последних восьми матчах, набрал 29 очков и поднялся на третье место в молодежном первенстве. У «Крыльев Советов» также 29 очков и второе место.

В следующих матчах 23 ноября «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», а «Крылья Советов» – с ЦСКА.

Молодежное первенство

16-й тур

«Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 4:2 (2:1)

Голы: Кутателадзе, 39. Репях, 44, 62. Шильцов, 88 – Голенков, 6. Сапов, 87.

Нереализованный пенальти: Голенков, 24 (мимо).