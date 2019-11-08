Айртон: Тренер говорит, что уже пора забивать «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги.

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Защитник «Спартака» Айртон перед матчем 15-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» высказался о своих подключениях в атаку.

– Эта тактика (в три центральных защитника) хорошо знакома мне еще по игре за «Флуминенсе», – приводит слова 22-летнего бразильца официальный сайт клуба. – Она действительно дает мне свободу в атаке, потому что сзади остается больше страхующих. Но независимо от тактики главное – выполнение установки тренера. Повторяю это себе каждый раз, как заклинание.

– В последних матчах вы имели несколько явных голевых моментов, но в официальных играх за «Спартак» все еще не отличались. Не напрягает такая «засуха»?

– Даже тренер надо мной подшучивал: то я в перекладину попал, то во вратаря. Сказал, что пора уже забивать. После промахов из выгодной позиций я каждый раз подолгу прокручиваю эти эпизоды в голове. Буду ждать следующих моментов, чтобы исправиться!

Напомним, Айртон перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно по ходу прошлого сезона. С тех пор он провел за команду 34 матча и отметился четырьмя результативными передачами.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).