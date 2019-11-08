Кутепов тренировался по индивидуальной программе Матч 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов» состоится завтра в Москве.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, защитник «Спартака» Илья Кутепов не принимал участие в тренировке команды перед домашним матчем российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».

Отмечается, что 26-летний игрок обороны восстанавливается от повреждения, полученного в прошлом матче с «Арсеналом», и тренировался в тренажерном зале по индивидуальной программе.

«Спартак», набрав 18 очков в 15 встречах чемпионата, занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе также 18 баллов, расположились на седьмом месте.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.