Кутепов тренировался по индивидуальной программе

Как сообщает пресс-служба красно-белых, защитник «Спартака» Илья Кутепов не принимал участие в тренировке команды перед домашним матчем российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».
Отмечается, что 26-летний игрок обороны восстанавливается от повреждения, полученного в прошлом матче с «Арсеналом», и тренировался в тренажерном зале по индивидуальной программе.
«Спартак», набрав 18 очков в 15 встречах чемпионата, занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе также 18 баллов, расположились на седьмом месте.
Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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