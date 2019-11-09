Хет-трик Брагина принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой» «СКА-Хабаровск» поднялся на шестое место в турнирной таблице.

«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Чайке» (3:2) в матче 22-го тура ФНЛ на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Все три гола у хозяев забил форвард Владислав Брагин. У гостей отличились Денис Тумасян и Лео Гогличидзе.

«СКА-Хабаровск» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, опередив «Балтику» и «Томь». У «Чайки» осталось 27 очков и 11-е место.

В следующих матчах 13 ноября «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Факелом», а «Чайка» примет «Мордовию».

ФНЛ

22-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Чайка» (Песчанокопское) – 3:2 (2:2)

Голы: Брагин, 8, 43, 69 – Тумасян, 14. Гогличидзе, 34.

Нереализованный пенальти: Гогличидзе, 34.