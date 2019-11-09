Дуглас Коста: Гол в ворота «Локомотива» – самый красивый в моей карьере Бразилец принес «Ювентусу» победу в компенсированное время.

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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста перед матчем 12-го тура серии A с «Миланом» вспомнил свой гол «Локомотиву» (2:1) в матче Лиги чемпионов в Москве.

«Я играл на позиции десятки, но мне трудно было найти пространство, – приводит Football Italia слова 29-летнего бразильца. – Так что я поговорил с (Пауло) Дибалой и (Леонардо) Бонуччи, и они сказали, что мне стоит сместиться немного левее.

Когда я пробежал мимо двух защитников, то увидел, что у меня появилось пространство перед воротами, и со стороны (Гонсало) Игуаина было разумно вернуть мне мяч одним касанием.

Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык срывать футболку после гола, но это был момент освобождения для меня».

Напомним, Дуглас Коста забил в компенсированное ко второму тайму время и принес «Ювентусу» победу.