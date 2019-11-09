Сергей Кузнецов: Голы Ларссона в последних матчах – это наши с ним наработки

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов, входивший в штаб Олега Кононова, высказался о результативности форварда Джордана Ларссона.
«Конкретно Джордану я говорил: не жди мяч на дальней штанге, ищи активную позицию, смещайся, быстрее иди на мяч, – приводит слова Кузнецова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Его голы в последних матчах – это наши с ним наработки, благодарность за труд, который он проделал после переезда в Москву».
Напомним, Кузнецов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.
При новом главном тренере Доменико Тедеско 22-летний швед забил четыре гола в четырех матчах. Всего на его счету шесть голов в 13 играх за «Спартак».
В субботу «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», которым Ларссон забил свой первый гол за красно-белых.
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку Сборная России по хоккею начинает новый сезон матчем с Финляндией. 07.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже Известный в прошлом вратарь «Локомотива» оценил действия Гилерме в матче с «Ювентусом», который завершился для москвичей обидным поражением в компенсированное время. 07.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско накануне матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» поделился последними новостями. 08.11.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева - пока четвертая. 08.11.2019 15:03 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Легенд футбола много. Лев Яшин – один В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял играл за «Динамо». 08.11.2019 14:35 Футбол Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав