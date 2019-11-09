Сергей Кузнецов: Голы Ларссона в последних матчах – это наши с ним наработки Ларссон забил четыре гола в четырех матчах при Тедеско.

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Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов, входивший в штаб Олега Кононова, высказался о результативности форварда Джордана Ларссона.

«Конкретно Джордану я говорил: не жди мяч на дальней штанге, ищи активную позицию, смещайся, быстрее иди на мяч, – приводит слова Кузнецова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Его голы в последних матчах – это наши с ним наработки, благодарность за труд, который он проделал после переезда в Москву».

Напомним, Кузнецов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.

При новом главном тренере Доменико Тедеско 22-летний швед забил четыре гола в четырех матчах. Всего на его счету шесть голов в 13 играх за «Спартак».

В субботу «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», которым Ларссон забил свой первый гол за красно-белых.