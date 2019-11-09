«Рубин» – «Динамо». Стартовые составы

Главные тренеры «Рубина» и «Динамо» Эдуардо Докампо и Кирилл Новиков определились с составами на матч команд в 16-м туре премьер-лиги.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков, Подберезкин (к), Могилевец, Зурико, Ташаев, Кьяртанссон, Зуев.
Запасные: Коновалов, Волк, Старфельт, Денисов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Кварацхелия, Микелтадзе, Марков.
Наш состав на матч #РубинДинамо pic.twitter.com/mj0Ey6DvkI— «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019
«Динамо»: Шунин (к), Морозов, Рыков, Ордец, Плиев, Рауш, Нойштедтер, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Нжи.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Калинин, Паршивлюк, Соснин, Хильемарк, Панченко, Кардозу, Грулев, Обольский, Шейдаев.
⚪🔵 Состав на #РубинДинамо#ДинамоМосква #твоякоманДа #РПЛ pic.twitter.com/0SIBNhEq7n— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 9, 2019
Матч «Рубин» – «Динамо» пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).