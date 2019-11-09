«Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Мордовией», а «Ротор» дома не смог переиграть «Чертаново» Футболисты «Торпедо» сыграли вничью с «Мордовией» в гостевом матче 22-го тура первенства ФНЛ.

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Встреча прошла в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Радик Юсупов (36-я минута). У москвичей отличился Роман Шишкин (45+2).

Отметим, что на 25-й минуте с поля был удален нападающий «Мордовии» Виктор Сергеев.

После этой игры «Торпедо» набрало 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства. «Мордовия», имея в активе 15 очков, занимает 20-е место.

Добавим что в других матчах первенства «Спартак-2» в гостях сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2), «Ротор» не смог на своем поле переиграть «Чертаново» (1:1), а «Авангард» в компенсированное время матча вырвал победу у «Томи» (3:2).