Эдуардо Докампо: Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу

- Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Все по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя.
- Можете прокомментировать судейство?
- Нет, это не моя работа.
- Как вы вообще относитесь к симуляциям в футболе, если это приносит пользу команде?
- Это всегда было в футболе и будет. Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами. Кому как.
- У вас лично, у тренерского штаба нет опасения, что последнее место очень близко?
- Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу. Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад, но для этого нужно что-то сделать, нужно сосредоточиться на работе, - приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина».
Добавим, что после этой игры «Рубин» с 17 очками опустился на 13-е место. В следующем туре казанская команда дома сыграет против «Зенита».