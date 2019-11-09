Эдуардо Докампо: Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо – о поражении в домашнем матче 16-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

- Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Все по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя.

- Можете прокомментировать судейство?

- Нет, это не моя работа.

- Как вы вообще относитесь к симуляциям в футболе, если это приносит пользу команде?

- Это всегда было в футболе и будет. Кто-то хочет играть честно, кто-то хочет пользоваться этими моментами. Кому как.

- У вас лично, у тренерского штаба нет опасения, что последнее место очень близко?

- Если будем отвлекаться на таблицу, не сделаем свою работу. Понятно, что нужно побеждать, иначе будем идти назад, но для этого нужно что-то сделать, нужно сосредоточиться на работе, - приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина».

Добавим, что после этой игры «Рубин» с 17 очками опустился на 13-е место. В следующем туре казанская команда дома сыграет против «Зенита».