Сергей Первушин: Обе победы над «Ростовом» – стечение обстоятельств Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин – о выездной победе над «Ростовом» (2:1).

- Очень нравится, в какой футбол играет «Ростов». Это очень опасная команда для любого соперника. Для нас обе победы в сезоне - это, думаю, стечение обстоятельств, - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате и вторую над «Ростовом» в текущем сезоне, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Добавим, что в следующем туре тамбовская команда на своем поле встретится с «Локомотивом».