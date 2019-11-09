Сергей Первушин: Обе победы над «Ростовом» – стечение обстоятельств - Советский спорт
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09 ноября 2019 19:43Футбол

Сергей Первушин: Обе победы над «Ростовом» – стечение обстоятельств

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин – о выездной победе над «Ростовом» (2:1).

- Очень нравится, в какой футбол играет «Ростов». Это очень опасная команда для любого соперника. Для нас обе победы в сезоне - это, думаю, стечение обстоятельств, - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате и вторую над «Ростовом» в текущем сезоне, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Добавим, что в следующем туре тамбовская команда на своем поле встретится с «Локомотивом».

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