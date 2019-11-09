Павел Худяков: Первушин останется тренером «Тамбова» до конца сезона, это однозначно Директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что исполняющий обязанности главного тренера команды Сергей Первушин останется на своем посту до конца сезона.

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- В понедельник этот вопрос мы обсудим с президентом, но заочно уже это проговорили. Конечно, он (Первушин) будет до конца сезона, это однозначно. Но дело в том, что у него нет (тренерской лицензии) категории Pro. Она есть у Тимура Шипшева, он будет главным тренером де-юре, а де-факто будет Первушин, - цитирует Худякова «РИА Новости».

Напомним, что «Тамбов» под руководством Первушина одержал три победы в трех матчах российской премьер-лиги, обыграв «Уфу» (2:1), «Сочи» (2:1) и «Ростов» (2:1).

После 16 туров чемпионата «Тамбов» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.