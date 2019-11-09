Тренер «Крыльев Советов»: Хорошо, что не пропустили от «Спартака» еще два-три мяча

- Что сказать… Две красные карточки — так обидно. Мы быстро пропустили, хотя знали, что «Спартак» начнет агрессивно. Не хватило концентрации. Во втором тайме заиграли, как умели и, если бы не было карточки, могли бы забить. Но хорошо, что не пропустили еще 2-3, - приводит слова специалиста Sport24.ru.
Напомним, что самарская команда доигрывала эту встречу вдевятером - на 71-й минуте встречи с поля был удален сербский полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович, а на 82-й минуте красную карточку получил защитник самарской команды Максим Карпов.
После этой игры «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре самарская команда на выезде встретится с ЦСКА.
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