Джордан Ларссон: Был чистый контакт и удар в ногу, даже не знаю, зачем тогда нужен VAR

- Был чистый контакт и удар в ногу. Даже не знаю, зачем нужен VAR. Все же было видно, арбитр должен был назначить пенальти, - цитирует Ларссона «РИА Новости».
После этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».
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