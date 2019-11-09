Джордан Ларссон: Был чистый контакт и удар в ногу, даже не знаю, зачем тогда нужен VAR Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон удивлен, что арбитр не поставил пенальти в первом тайме матча с «Крыльями Советов» (2:0).

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- Был чистый контакт и удар в ногу. Даже не знаю, зачем нужен VAR. Все же было видно, арбитр должен был назначить пенальти, - цитирует Ларссона «РИА Новости».

После этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».