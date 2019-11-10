«Индепендьенте дель Валье» обыграл «Колон» и впервые в своей истории выиграл Южноамериканский кубок

В составе эквадорского клуба голами отметились Луис Фернандо Леон (25-я минута), Джон Санчес (42) и Кристиан Дахоме (90+6), у аргентинской команды отличился Эмануэль Оливейра (89).
Таким образом, «Индепендьенте дель Валье» в первые в своей истории завоевал Южноамериканский кубок. Ранее самым большим достижением эквадорской команды был выход в финал Кубка Либертадорес (2016 год).
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