«Индепендьенте дель Валье» обыграл «Колон» и впервые в своей истории выиграл Южноамериканский кубок Футболисты «Индепендьенте дель Валье» одержали победу над «Колоном» в финальном матче Южноамериканского кубка со счетом 3:1.

Новости СМИ2 В составе эквадорского клуба голами отметились Луис Фернандо Леон (25-я минута), Джон Санчес (42) и Кристиан Дахоме (90+6), у аргентинской команды отличился Эмануэль Оливейра (89). Таким образом, «Индепендьенте дель Валье» в первые в своей истории завоевал Южноамериканский кубок. Ранее самым большим достижением эквадорской команды был выход в финал Кубка Либертадорес (2016 год).