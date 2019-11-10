«Спартак» может пропустить международный турнир Florida Cup «Спартак» может не попасть на международный турнир Florida Cup из-за проблем с получением виз.

Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу красно-белых, шанс получить американские визы есть, но он мал.

Напомним, что на шестом по счету ежегодном турнире Florida Cup, который пройдет с 13 по 20 января 2020 года, соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.