Леонид Федун: Скорее всего, «Спартак» откажется от участия в турнире Florida Cup

- К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира, - приводит слова Федуна ТАСС.
Напомним, что на шестом по счету ежегодном турнире Florida Cup, который пройдет с 13 по 20 января 2020 года, соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.
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