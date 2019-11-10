Левандовски побил рекорд Герда Мюллера «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии.

Встреча проходила на стадионе мюнхенской команды и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Бывший игрок дортмундцев Роберт Левандовски поучаствовал в разгроме команды, записав на свой счет дубль.

Такими образом поляк забил уже 16 голов в 11 стартовых турах бундеслиги, побив рекорд легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера, который в 11 первых играх сезона 1968/69 забил 15 мячей.