Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

Встреча проходила на стадионе мюнхенской команды и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
Бывший игрок дортмундцев Роберт Левандовски поучаствовал в разгроме команды, записав на свой счет дубль.
Такими образом поляк забил уже 16 голов в 11 стартовых турах бундеслиги, побив рекорд легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера, который в 11 первых играх сезона 1968/69 забил 15 мячей.
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