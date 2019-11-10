Игорь Лебедев: Не думаю, что проблемы с визами - всеевропейский заговор против «Спартака» Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может не попасть на международный турнир Florida Cup из-за проблем с выдачей виз.

- Все страны принимают решения по визам в индивидуальном порядке. Я не думаю, что это всеевропейский заговор против футболистов «Спартака». Чушь собачья. Тем более, в «Спартаке» половину игроков иностранцы.

Давайте перестанем в каждом пустяковом случае искать космические проблемы и нагнетать обстановку, - приводит слова Лебедева Sport24.ru.

Ранее стало известно, что «Спартак» может отказаться от участия в международном турнире из-за проблем с получением виз.

Напомним, что на шестом по счету ежегодном турнире Florida Cup, который пройдет с 13 по 20 января 2020 года, соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.