Игорь Лебедев: Не думаю, что проблемы с визами - всеевропейский заговор против «Спартака»

- Все страны принимают решения по визам в индивидуальном порядке. Я не думаю, что это всеевропейский заговор против футболистов «Спартака». Чушь собачья. Тем более, в «Спартаке» половину игроков иностранцы.
Давайте перестанем в каждом пустяковом случае искать космические проблемы и нагнетать обстановку, - приводит слова Лебедева Sport24.ru.
Ранее стало известно, что «Спартак» может отказаться от участия в международном турнире из-за проблем с получением виз.
Напомним, что на шестом по счету ежегодном турнире Florida Cup, который пройдет с 13 по 20 января 2020 года, соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.
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