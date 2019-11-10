Гончаренко – арбитру: Когда с вами разговаривают, лицо чуть попроще делайте Сегодня, 10 ноября армейцы обыграли «Сочи».

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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен работой главного арбитра Станислава Васильева в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

По окончании первого тайма он заявил рефери: «Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть попроще делайте. Хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто…» – сказал специалист.

Напомним, армейцы обыграли «Сочи» со счетом 3:2 благодаря голу Федора Чалова.