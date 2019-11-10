Точилин после поражения от ЦСКА не обсуждал свою отставку с руководством «Сочи» - Советский спорт
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10 ноября 2019 19:23ФутболГичунцев Артур

Точилин после поражения от ЦСКА не обсуждал свою отставку с руководством «Сочи»

Решающий гол забил нападающий Федор Чалов.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин не общался с руководством клуба об уходе с своего поста. Об этом российский специалист сообщил после домашнего поражения от ЦСКА (2:3) в 16-м туре РПЛ.

«После этой игры с руководством еще не говорил. Когда поговорим, тогда какие-то слухи пойдут, а может и не пойдут.

Выиграть два матча? Передо мной никто не ставил такую задачу», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

ЦСКА набрал 30 очков и вышел на 3-е место в таблице РПЛ, а команда Александра Точилина, у которой 13 баллов, расположилась на последней, 16-й строчке.

24 ноября армейцы примут «Крылья Советов», а «Сочи» в тот же день сыграет с «Уфой».

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