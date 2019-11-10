«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест Встреча прошла в Харькове.

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» (Донец) – «Динамо» (Киев) завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автором решающего гола стал Сергей Кривцов (19-я минута).

Отметим, что в этом поединке расистским оскорблениям подверглись футболисты «горняков» Тайсон и Дентиньо, которые не смогли сдержать слез. Тайсон показал неприличный жест болельщикам и был удален с поля (82).

Таким образом, «Шахтер» упрочил лидерство в таблице, набрав 40 очков. В активе киевского клуба – 27 баллов и 4-я позиция.