«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» (Донец) – «Динамо» (Киев) завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автором решающего гола стал Сергей Кривцов (19-я минута).
Отметим, что в этом поединке расистским оскорблениям подверглись футболисты «горняков» Тайсон и Дентиньо, которые не смогли сдержать слез. Тайсон показал неприличный жест болельщикам и был удален с поля (82).
Таким образом, «Шахтер» упрочил лидерство в таблице, набрав 40 очков. В активе киевского клуба – 27 баллов и 4-я позиция.
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