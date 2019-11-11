Фабио Капелло: Роналду поступил некрасиво, я бы поговорил с ним Португалец был заменен во втором подряд матче «Ювентуса».

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Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о реакции португальца Криштиану Роналду на свою замену в матче команд в 12-м туре серии A.

34-летний форвард «Ювентуса» был заменен на 55-й минуте на аргентинца Пауло Дибалу, который в итоге забил единственный гол в матче. Покинув поле, Роналду не подошел к главному тренеру команды Маурицио Сарри и сразу отправился в раздевалку.

«Роналду поступил некрасиво, – приводит Calciomercato24 слова Капелло. – Чемпион должен оставаться чемпионом, даже когда уходит. Он никогда не обводил уже три года, и это правда. Я запомнил Роналду по Испании.

Я бы поговорил с ним из уважения к его партнерам. Ты чемпион и должен уважать своих одноклубников. Я бы сказал, что поменял тебя, потому что хочу выиграть матч».

Напомним, Сарри поменял Роналду во второй игре подряд. В среду португалец не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) в Москве.