Фабио Капелло: Роналду поступил некрасиво, я бы поговорил с ним - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 ноября 2019 12:10ФутболЛипкин Антон

Фабио Капелло: Роналду поступил некрасиво, я бы поговорил с ним

Португалец был заменен во втором подряд матче «Ювентуса».

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о реакции португальца Криштиану Роналду на свою замену в матче команд в 12-м туре серии A.

34-летний форвард «Ювентуса» был заменен на 55-й минуте на аргентинца Пауло Дибалу, который в итоге забил единственный гол в матче. Покинув поле, Роналду не подошел к главному тренеру команды Маурицио Сарри и сразу отправился в раздевалку.

«Роналду поступил некрасиво, – приводит Calciomercato24 слова Капелло. – Чемпион должен оставаться чемпионом, даже когда уходит. Он никогда не обводил уже три года, и это правда. Я запомнил Роналду по Испании.

Я бы поговорил с ним из уважения к его партнерам. Ты чемпион и должен уважать своих одноклубников. Я бы сказал, что поменял тебя, потому что хочу выиграть матч».

Напомним, Сарри поменял Роналду во второй игре подряд. В среду португалец не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) в Москве.

На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь Елизавета Туктамышева: У меня лишь небольшой шанс попасть в финал Гран-при Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Георгий Джикия: Энергетика Тедеско передается команде и мне это нравится После матча «Спартак» – «Крылья Советов» своими впечатлениями от игры поделился защитник москвичей Георгий Джикия. 09.11.2019 22:45 Футбол Григорьевская Юлия
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь Елизавета Туктамышева: У меня лишь небольшой шанс попасть в финал Гран-при Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио. 08.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным После выездной ничьей (1:1) с «Локомотивом» с журналистами пообщался номинальный главный тренер «Краснодара». 10.11.2019 23:10 Футбол Мощенко Захар
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Новости
12:10 Футбол Фабио Капелло: Роналду поступил некрасиво, я бы поговорил с ним
11:45 Шорт-трек Семен Елистратов: Моя тактика была лучшей
11:35 Футбол Издание L’Equipe включило Головина в сборную 12-го тура лиги 1
11:24 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь
11:20 Футбол «Ювентус» хочет продлить контракт с Игуаином
11:16 Шорт-трек Елистратов победил на этапе Кубка мира в Монреале
11:12 Футбол Петраков возглавил «Луч»
11:05 Футбол Тайсон: Я люблю свою расу и бьюсь за свой цвет
10:49 Футбол Роналду, замененный в матче с «Миланом», уехал со стадиона до финального свистка
10:40 Футбол «Динамо» (Киев) – об расистском скандале: Обвинения болельщиков считаем преждевременными
10:22 Футбол Сарабия вызван в сборную Испании вместо Траоре
10:08 Футбол Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»
09:50 Футбол Сборная России прилетела в Сочи на сбор перед матчами с Бельгией и Сан-Марино (видео, фото)
09:39 Футбол Арсен Венгер: Ко мне обращались из «Баварии», но я не гонюсь за работой
01:54 Футбол Донецкий «Шахтер» выступил с заявлением после скандала с участием Тайсона
01:38 Хоккей «Виннипег» прервал победную серию «Далласа»
01:26 Теннис Федерер уступил Тиму на старте Итогового турнира АТР
01:11 ММА Отец Хабиба – о турнире UFC в Москве: Вечер был точно не российским
00:41 Футбол «Ювентус» одержал победу над «Миланом» благодаря голу Дибалы
00:20 Хоккей «Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал три очка
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array