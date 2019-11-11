Эрик Варданян: Меня хотел «Локомотив», а после дисквалификации остался только вариант с «Сочи» С 1 января полузащитник станет игроком «Сочи».

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Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян рассказал о своем будущем переходе в «Сочи» и несостоявшемся трансфере в «Локомотив».

На прошлой неделе «Сочи» объявил о подписании контракта с 21-летним игроком сборной Армении, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, что в Армении Варданян получил дисквалификацию на полгода за толчок арбитра в матче с «Араратом» (2:4).

«Летом меня хотел подписать «Локомотив», это правда, – приводит News.ru слова Варданяна. – Но в итоге сделка не состоялась. Потом я нарвался на шестимесячную дисквалификацию в Армении, после чего многие клубы отказались от интереса к моей персоне. Остался только «Сочи». Очень рад, что мы смогли договориться».

В нынешнем сезоне Варданян, выступающий на позиции атакующего полузащитника, забил один гол и сделал три результативные передачи в 14 матчах.