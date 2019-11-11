Маурицио Сарри: Мне понравился настрой «Ювентуса», но мы сделали слишком много ошибок «Ювентус» победил «Милан» и вернулся на первое место в серии A.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил игру команды в матче 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) на «Альянц Стэдиум» в Турине.

«Мне понравился настрой команды, – приводит Football Italia слова Сарри. – Но нам нужно значительно прибавить в качестве, поскольку мы сделали слишком много ошибок, легко отдавали мяч и оставляли «Милану» большие пространства. Стремление к победе и целеустремленность помогают нам двигаться вперед.

Гонсало Игуаин не забивает так много, как раньше, но он здорово работает, чтобы помогать в обороне, лучше взаимодействует с партнерами и всегда готов сделать голевую передачу».

Напомним, единственный гол забил аргентинец Пауло Дибала с передачи своего соотечественника Игуаина.

«Ювентус» набрал 32 очка, вернулся на первое место и теперь в следующем туре сыграет 23 ноября в гостях с «Аталантой».