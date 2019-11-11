Сборная Италии представила новую форму (фото) Команда проведет в ней матчи с Боснией и Арменией.

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Сборная Италии сыграет в двух заключительных матчах отборочного турнира Евро-2020 в новой форме, сообщает официальный сайт национальной федерации футбола.

По мнению разработчиков, в новой форме сочетается современный дизайн с ренессансным рисунком, который нанесен на белую футболку. Официальная презентация формы намечена на понедельник.

Напомним, сборная Италии выиграла все предыдущих восемь матчей в группе J отборочного турнира и уже гарантировала себе участие в финальном турнире, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Риме.

В оставшихся матчах Италия сыграет 15 ноября с Боснией и Герцеговиной в Зенице и 18 ноября с Арменией в Палермо.